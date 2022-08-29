عاجل- الرئيس السيسى يتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق ويدعو لتجاوز الأزمة

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزننى ما آلت إليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة، وإننى إذ أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كافة الأطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

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