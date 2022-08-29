محافظ الدقهلية يُتابع تنفيذ التوسعات الإنشائية الجارية بكوبرى الجامعة

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ التوسعات الإنشائية الجارية بكوبرى الجامعة على النيل، بحضور المهندسة سلوى صالح رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق لمنطقة شرق الدلتا، والمهندس أيمن سميح مدير هيئة الطرق، والمهندس الزناتى الشافعى مدير مديرية الطرق بالدقهلية، والمهندسة منى الساعى مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، والمهندس محمد المنزلاوى مدير عام شركة غاز مصر، والمهندس أشرف الغريب مدير مديرية المساحة بالدقهلية.





وبحسب بيان صحفى صدر عن المحافظة، فقد وجه مختار، بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية "الطرق والمساحة وشركة الغاز" وتذليل العقبات وإزالة المعوقات التى تواجه تعديل مسار خط الغاز الرئيسى لمدينة المنصورة القادم من محطة الغاز بطلخا مروراً بأسفل كوبرى الجامعة لربط الكوبرى الجديد بالكوبرى القديم حتى يتم دخوله حيز التشغيل. وكلف المحافظ مدير شركة الغاز بالدقهلية بالبدء اليوم فى تنفيذ تعديل مسار خط الغاز وتكثيف الأعمال للانتهاء منه خلال أيام للبدء فى التشغيل الفورى للكوبرى الجديد، مشيرا إلى أن التوسعات الجارية بكوبرى الجامعة من أجل تسهيل الحركة المرورية للداخل والخارج إلى مدينة المنصورة وربطها بمدينة طلخا وطريق رافد جمصة وتخفيف الضغط المرورى على طريق المنصورة الدائرى وتوفير الوقت للخروج من مدينة المنصورة إلى طريق رافد جمصة وطريق طلخا طنطا وطلخا دمياط. وثمن محافظ الدقهلية، دور وزارة النقل وعلى رأسها المهندس كامل الوزير من خلال إنشاء العديد من المحاور والطرق الجديدة التى تؤدى لتسهيل الحركة المرورية ورفع المعاناة عن المواطنين، بالإضافة إلى ربط كافة المناطق الصناعية والتجارية بالموانئ البحرية والجوية؛ ما يسهم فى تشجيع الاستثمار الأجنبى وجذب مستثمرين جدد والذى يسهم بشكل مباشر فى دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطنى.

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