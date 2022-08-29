وزير الخارجية يشارك فى أسبوع المناخ لأفريقيا بالجابون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 08:26 مساءً - شارك وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP2 الإثنين، في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا المنعقد بالجابون، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الجابونية "علي بونجو أونديمبا" ومجموعة من الوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن التقدير للجابون لاستضافة هذا الحدث من أجل تناول التحديات التي تواجهها القارة على صعيد موضوعات المناخ، أخذاً في الاعتبار كون القارة الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ على الرغم من اسهامها بـ 4٪؜ فقط في الانبعاثات المسببة له، داعياً في هذا الصدد كافة الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة في قضايا المناخ.

كما شارك وزير الخارجية في المائدة المستديرة الوزارية التي عقدت في إطار فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا بحضور وزير البيئة الجابوني "لي وايت" ومجموعة من الوزراء الأفارقة المعنيين بموضوعات المناخ، حيث تم تناول التطور المحرز على صعيد عمل المناخ منذ مؤتمر COP26 بجلاسجو بجانب التحضير لمؤتمر COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكري باستعراض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول شتى موضوعات المناخ، وخاصةً التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد تمويل المناخ، معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الحدث في بلورة موقف إفريقي موحد خلال المؤتمر بهدف إنجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.