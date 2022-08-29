عاجل.. السيسى يؤكد لـ برهم صالح دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أى اعتبار حفاظا على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة فى أى جهد مشترك لإنهاء أى تصعيد ومواجهات.

ومن جانبه أعرب الرئيس برهم صالح، عن خالص التقدير للرئيس السيسى، على دعم مصر التاريخى المتواصل للعراق، مثمنا العلاقات المتميزة بين الجانبين والروابط التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.