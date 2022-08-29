جامعة طنطا تستضيف اختبارات مبادرة «أشبال مصر الرقمية»

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة، فى تصريحات صحيفة، إن المبادرة مهمة لأنها تستهدف الطلاب المتفوقين فى دراستهم، لصقل مهاراتهم التكنولوجية وإعداد جيل من النشء قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلا لمجتمع مصر الرقمية.

وأكد أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمى هو جوهر فكر التنمية المستدامة، لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

ومن جانبه، تفقد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، لجان الاختبارات واطمأن على سير الامتحانات التى عقدت بالجامعة وتوفير الأجواء الملائمة لأدائها بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب، موضحا أن ذلك يأتى طبقا للعقد المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات الحكومية المصرية.

وبدوره، قال الدكتور محمد النمر المدير التنفيذى للمركز الرئيسى للخدمات الالكترونية والمعرفية، إن عقد الامتحانات بمعامل جامعة طنطا يأتى فى إطار تكليفات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتعظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعات.

وأوضحت الدكتورة مروة قمر الدولة مدير مركز الاختبارات بالجامعة، أن المركز استقبل 746 طالبا، أنهوا الاختبارات بنجاح دون أى معوقات، مشيرة إلى أنه تم تجهيز المعامل بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.