وزارة الطيران تشارك فى فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الطيران المدنى، اليوم الإثنين، بوفد ضم 50 شابا يمثلون مختلف قطاعات الوزارة فى فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونظمته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمشاركة 1500 شاب من مختلف الوزارات والهيئات.





جاءت مشاركة وزارة الطيران، فى إطار توجيهات محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بضرورة تعزيز التواصل بين الشباب فى قطاع الطيران وزملائهم من الوزارات والمؤسسات الأخرى وتبادل الرؤى والأفكار وإلقاء الضوء على دور قطاع الطيران المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة. وشهد الجناح المخصص لوزارة الطيران المدنى، فى معرض المنتجات الوزارية الذى أقيم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية خلال الملتقى إقبالا كبيرا من شباب مختلف الوزارات والهيئات بحضور باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام، وفريق من المركز الإعلامى والعلاقات العامة بوزارة الطيران المدنى حيث تم تقديم عرض توضيحى ومواد فيلمية ودعائية عن وزارة الطيران وهيئاتها وشركاتها التابعة للتعريف بمهام عملها واختصاصاتها والأنشطة والخدمات التى تقدمها الوزارة. بالإضافة إلى توزيع كتاب عن تاريخ ونشأة الطيران المدنى المصرى وكتيبات تعريفية وبروشورات على الشباب تتضمن أهم الأنشطة والخدمات بما يسهم فى تعريف المشاركين باختصاصات الوزارة وأهم المشروعات التنموية الجارى تنفيذها فى إطار رؤيتها المستقبلية لتحديث منظومة النقل الجوى المصرى. وشهدت الفعاليات تنظيم جولة تعريفية لشباب الملتقى لأشهر معالم العاصمة الإدارية، تفقدوا خلالها مركز مصر الثقافى الإسلامى وكاتدرائية ميلاد المسيح وفندق الماسة وحى المال والأعمال ومنطقة الأبراج والتقاط صورة تذكارية عند النصب التذكارى داخل العاصمة كما شملت الفعاليات جلسات حوارية حول العاصمة الإدارية الجديدة وأبرز المشروعات القومية والإنجازات التى تشهدها الدولة المصرية الحديثة.

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