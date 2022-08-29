حملات لرفع المخلفات والإشغالات بمحافظة المنيا

جدة - نرمين السيد - واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنفيذ الحملات اليومية لمتابعة الحالة العامة للنظافة ورفع الإشغالات؛ للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وذكرت المحافظة - فى بيان - أن مركز ومدينة المنيا نفذ حملات فى قرية بنى محمد سلطان لرفع مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية، مضيفا أنه تم تنفيذ حملات نظافة للمدخل الغربى لقرية ادمو والوحدة الصحية للقرية، ومدخل قرية مهدية بدمشير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين. وفى مركز بنى مزار، نفذت الوحدة المحلية بأبو جرج والقرى التابعة لها حملة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات والأتربة بصفه مستمرة، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة.

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