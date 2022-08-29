وزير الزراعة يستعرض مع مدير «أكساد» استعدادات المشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، الدكتور نصر الدين العبيد مدير عام المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد"، لبحث الملفات التى سيطرحها المركز على قمة المناخ المقرر عقدها فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.





جاء ذلك بحضور الدكتور سيد خليفة مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة، والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء.

وخلال اللقاء أكد القصير، أن القطاع الزراعى خلال الفترة الماضية يلقى دعما واهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وأنه شهد العديد من الإنجازات سواء فى مجال الإنتاج النباتى أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وأيضا زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، وهناك جهود كثيرة بذلت فى إطار تحقيق الأمن الغذائى وأيضا التوسع الأفقى وتحديث منظومة الرى وكذلك سلامة الغذاء وتطوير المعامل البحثية والتى تعتبر مرجعية دولية.

وأضاف القصير، أن قضية الأمن الغذائى تحتل حاليا أهمية كبيرة فى اقتصاديات الدول، مؤكدا على ضرورة وجود إجراءات استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات وكذلك الإنذار المبكر قبل أى أزمات، وبرامج التكيف مع الآثار السلبية للمناخ، موضحا أن الوزارة لديها برامج ومبادرات ومشروعات سوف يتم إطلاقها خلال قمة المناخ "cop27".

ومن جانبه قال الدكتور نصر الدين العبيد مدير "أكساد"، أن الاجتماع مع وزير الزراعة بحث آليات استكمال ملفات التعاون المشترك والاستعداد لقمة المناخ فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل والتعامل مع المتغيرات الجديدة على الساحة فى ظل الظروف الحالية.

وأضاف العبيد، أن المنظمة تستهدف خلال قمة المناخ عرض رؤية عربية تخدم الأمن الغذائى العربى لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بتنفيذ مشروعات زراعية تحقق الرؤية العربية فى الاستفادة من الموارد المائية والأرضية خصوصا فى مناطق الاستصلاح الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، والدكتور أيهم الحمصى من "أكساد".