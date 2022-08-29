السفير المصري فى باكو يستقبل بعثة منتخب مصر الأول للكاراتيه

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير هشام ناجى، سفير جمهورية مصر العربية لدى أذربيجان، بعثة المنتخب المصرى الأول للكاراتيه الذى سيشارك فى منافسات بطولة الدورى العالمى المقام فى العاصمة الآذرية باكو خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2022.





رحب السفير المصرى بأعضاء بعثة منتخب الكاراتيه، مؤكدا استعداد السفارة المصرية فى باكو تقديم كل الدعم والمعاونة للبعثة، ومعربا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب المصرى. من جانبه، أكد رئيس اتحاد الكاراتيه محمد الدهراوى أنه على ثقة كاملة فى قدرات وإمكانيات لاعبى المنتخب الوطنى لانتزاع العديد من الميداليات المتنوعة خلال تلك البطولة العالمية. وجدير بالذكر، أن المنتخب الوطنى يشارك فى هذه البطولة بـعدد 13 لاعبا ولاعبة.

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