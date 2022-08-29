سامح شكرى يدعو الأطراف الإفريقية لمواصلة جهود تحقيق العدالة فى قضايا المناخ

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أعرب فيها عن التقدير للجابون لاستضافة هذا الحدث من أجل تناول التحديات التى تواجهها القارة على صعيد موضوعات المناخ، أخذا فى الاعتبار كون القارة الإفريقية من بين الأطراف الأكثر تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ على الرغم من اسهامها بـ4٪ فقط فى الانبعاثات المسببة له، داعيا فى هذا الصدد جميع الأطراف الإفريقية المعنية بعمل المناخ إلى مواصلة جهودها لتحقيق العدالة فى قضايا المناخ.
كما شارك وزير الخارجية، فى المائدة المستديرة الوزارية التى عقدت فى إطار فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا بحضور وزير البيئة الجابونى لى وايت، ومجموعة من الوزراء الأفارقة المعنيين بموضوعات المناخ، حيث تم تناول التطور المحرز على صعيد عمل المناخ منذ مؤتمر COP26 بجلاسجو بجانب التحضير لمؤتمر COP27 المقرر عقده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى قيام الوزير شكرى باستعراض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 حول شتى موضوعات المناخ، خصوصا التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وحشد تمويل المناخ، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم هذا الحدث فى بلورة موقف إفريقى موحد خلال المؤتمر بهدف إنجاحه وخروجه بالنتائج المنشودة لتعزيز عمل المناخ الدولى على شتى الأصعدة.
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