محافظ قنا يناقش خطة المشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

جدة - نرمين السيد - ترأس محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الاثنين، اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لمناقشة خطة المشروعات المقترحة ضمن فاعليات المبادرة.





جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمتقدمين بالمشروعات المقترحة.

واستمع محافظ قنا وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى شرح تفصيلى لعدد من المشروعات المقترحة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية والتى شملت مشروعات خاصة بمعالجة المياه والتشجير، وإنتاج السماد والطاقة النظيفة، ومزارع نباتات اقتصادية، وتدوير كامل للمخلفات البلدية، وحمأة الصرف الصحى بدون أى مخلفات، وتدوير المخلفات الزراعية، واستخدام الطاقة الشمسية فى الزراعة، وإنتاج الحرير الطبيعى من خلال دودة القز، وتقنيات الرى الذكى، وعدد من النماذج المبتكرة والمستدامة لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال الداودى، إن إطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات الجمهورية يأتى استعدادا لاستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مؤكدا أن المبادرة تعكس جدية التعامل الوطنى مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من خلال تنفيذ مشروعات قومية، وكذا وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها محليا ودوليا.