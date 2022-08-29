4 سبتمبر.. بدء الكشف الطبى على الطلاب المُستجدين بجامعة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذلك فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





وحدد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، مواعيد توقيع الكشف الطبى على الطلاب المُستجدين للعام الدراسى "2022-2023"، والتى ستبدأ فى الرابع من شهر سبتمبر المُقبل، من خلال جدول زمنى لجميع كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة- فى بيان صحفى، اليوم الإثنين - ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وشروط الأمان، وخاصة مع الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب، وضرورة تقسيمهم إلى مجموعات أثناء الكشف الطبى.

وأشار إلى أن الإدارة الطبية بالجامعة أعلنت عن الجدول الزمنى للكشف الطبى لكافة الكليات، ابتداء من يوم 4 وحتى 8 سبتمبر المقبل لكليات الطب البشرى، والبيطرى، والأسنان، والصيدلة، والهندسة، والعلاج الطبيعى، والحاسبات والذكاء الاصطناعى، وفى الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر لكليات العلوم، وعلوم الأرض، وعلوم الملاحة والفضاء، وعلوم ذوى الاحتياجات الخاصة، والإعلام، والألسن، والاقتصاد والعلوم سياسية، وفى الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر لكليات التربية، والتربية للطفولة المُبكرة، والفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، بينما الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر لكليات التمريض، والسياحة والفنادق، والمعهد الفنى للتمريض، والتكنولوجيا والتعليم، والزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفترة من 2 إلى 6 أكتوبر لكليات الحقوق والتجارة والآداب، بينما الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر للطلاب المتغيبين عن الموعد المحدد للكشف الطبى.

وشدد على الطلاب المُتقدمين للكشف الطبى ضرورة إبراز إثبات الشخصية "الرقم القومى"، فضلاً عن استمارة الكشف الطبى عليها صورة شخصية ومختومة بختم شئون الطلبة من الكلية، والالتزام الإجبارى بارتداء الكمامات والمسافات الآمنة بين الطلاب قبل دخول القاعة المُخصصة للكشف الطبى.