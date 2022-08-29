الجيزة: إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية بالقناطر والبدرشين

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد، إزالة 43 حالة بناء وتعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، خلال حملات مكبرة لتحقيق الانضباط بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين وأبو النمرس.





وقال محافظ الجيزة، خلال متابعته جهود المراكز فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، إن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 26 قرارا لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمساحة 9765م بقرية بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، إلى جانب إزالة 3 حالات على مساحة 3 أفدنة أملاك دولة، وذلك بقرى بنى سلامة وأبو غالب.

وشملت جهود مركز منشأة القناطر إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية عبارة عن مبان بالطوب والأسمنت وأسوار على مساحات 80م، 100م، 150م بناحية بهرمس وذات الكوم ببرقاش والمنصورية والحسنين وأبو غالب، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بناء دور بعقار بقرية الأخصاص، وتم فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضى لعقار بناحية الحسانين.

واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة مبنى من دورين مقام بالمخالفة بمنطقة سيدى جنيدى بالبدرشين على مساحة 100م تقريبا، وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفى مركز ومدينة أبوالنمرس، تم إزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة أسقف وحوائط مقامة بالمخالفة بعقارات بشارع طابونة نرمين بزاوية أبو مسلم قطاع شبرامنت.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.