وقال محافظ الجيزة، خلال متابعته جهود المراكز فى تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء ضمن الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية، إن مركز ومدينة منشأة القناطر قام بتنفيذ 26 قرارا لإزالة تعديات على أراضى أملاك دولة بمساحة 9765م بقرية بنى سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، إلى جانب إزالة 3 حالات على مساحة 3 أفدنة أملاك دولة، وذلك بقرى بنى سلامة وأبو غالب.
وشملت جهود مركز منشأة القناطر إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية عبارة عن مبان بالطوب والأسمنت وأسوار على مساحات 80م، 100م، 150م بناحية بهرمس وذات الكوم ببرقاش والمنصورية والحسنين وأبو غالب، بالإضافة إلى إزالة مخالفة بناء دور بعقار بقرية الأخصاص، وتم فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضى لعقار بناحية الحسانين.
واطلع محافظ الجيزة على جهود حملات مركز ومدينة البدرشين، حيث تم إزالة مبنى من دورين مقام بالمخالفة بمنطقة سيدى جنيدى بالبدرشين على مساحة 100م تقريبا، وتم إزالة المبنى حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وفى مركز ومدينة أبوالنمرس، تم إزالة 4 حالات بناء مخالف شملت إزالة أسقف وحوائط مقامة بالمخالفة بعقارات بشارع طابونة نرمين بزاوية أبو مسلم قطاع شبرامنت.
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور، وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: إزالة 43 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية بالقناطر والبدرشين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.