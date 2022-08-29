الإحصاء يعلن نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية غدا

جدة - نرمين السيد - ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، وممثلى الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئات والمنظمات ولفيف من الخبراء والباحثين.

وأوضح جهاز الإحصاء - فى بيان اليوم - أنه تم تنفيذ سبع دورات لهذا المسح منذ عام 1988، وكان آخر مسح عام 2014، ولأول مرة يتم تنفيذه بالجهاز عام 2021، والذى تم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وتأتى أهمية هذا المسح فى توفير قاعدة بيانات تساعد فى تقييم البرامج السكانية والصحية، وسد الفجوة فى هذه البيانات الهامة، كما أنها تساعد فى التخطيط لهذه البرامج ومن أهمها المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبيانات عن الإنـجاب، تنظيم الأسرة، الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، وكذلك صحة الطفل، الحالة التغذوية، والتطعيمات، وفيات الأطفال، وتمكين المرأة، والختان، واتجاهات الشباب والشابات نحو تنظيم الأسرة وغيرها.

وشمل المسح كافة محافظات الجمهورية من خلال عينة ضمت 35 ألف أسرة.

وتم تصميم المسح لتوفير المؤشرات التى تسمح بتحديد التداخلات المستقبلية المطلوبة للبرامـج السكانية والصحية التى تساعد فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وبرامج حياة كريمة.