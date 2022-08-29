انت الان تتابع خبر الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 .. اعرفها من هنا علشان ترتب أمور ابنك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، خلال الدقائق القليلة الماضية.

واعتمد حجازي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 بعد تأجيل موعد بدء الدارسة إلي يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأكد وزير التعليم أن مدة الدارسة في العام الجديد سوف تكون ٣٥ أسبوعا، حيث سوف يبدأ الفصل الدارسي الأول في أكتوبر 2022 وينتهي 26 يناير 2023 على أن تكون مدة الدراسة 98 يوماً ، موضحاً أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ الأحد 14 يناير 2023.

وأضاف حجازي، أن الفصل الدراسي الدراسي الثاني سوف يبدأ يوم السبت 11 فبراير 2023 وينتهي الخميس 8 يونيو على أن تكون مدة الدراسة 96 يوما وعلى أن تكون امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 3 يونيو 2023.

وكشف الوزير الجديد عن موعد امتحانات الدبلومات الفنية، حيث أنه أكد أنه سوف تقام يوم السبت 8 يوليو 2023، أما امتحانات الثانوية العامة فسوف تنطلق في 10 يونيو 2023

أما عن باقي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 فهي كما يلي :

1- تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

2- فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

3- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.