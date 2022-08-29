تموين الجيزة: مد فترة تسجيل البطاقات التموينية حتى 30 سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 06:29 مساءً - قال طلعت حسن، مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة، إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، وجه بمد فترة تسجيل البطاقات التموينية حتى 30 سبتمبر المقبل، للتيسير على المواطنين.

أضاف طلعت حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الوزير سبق ومد فترة تسجيل البطاقات في يوليو وأغسطس، بهدف التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية، وحل أي مشكلات قد تواجههم، من خلال أرقام الهواتف المسجلة بالمنظومة.

وتابع مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه يتم إرسال رسائل نصية للمواطنين بشأن المشكلات أو أي أمور أخرى، مبينا: "تسجيل رقم الهاتف يتم من خلال بوابة مصر الرقمية أو مكاتب التموين، ويتاح للمواطنين تعديل أرقام هواتفهم.