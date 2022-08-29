دمياط.. إزالة 17 حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور

جدة - نرمين السيد - وتم اليوم إزالة 17 حالة تعد تابعة لولاية جسور النيل والإصلاح الزراعى بمركز فارسكور على مساحة 1672م2. ونوهت محافظ دمياط، إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى 219 حالة بمساحة 41871م2، مؤكدة تكاتف الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة بمراحلها الثلاث، وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد اراضى الدولة والتصدى لأى محاولات للتعدى عليها.

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