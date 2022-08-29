وزير الرى يبحث مع محافظ الوادى الجديد موقف المشروعات المائية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وتم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، وضوابط استخدام المياه الجوفية، ومتابعة منظومة المراقبة والتحكم فى الآبار الجوفية بالمحافظة، وسبل تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بنطاق المحافظة.





واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة فى تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بالواداى الجديد "الخارجة والداخلة والفرافرة"، بما يسمح بإطالة عمر الخزان الجوفى وتحقيق الادارة المثلى لهذا المورد المائى الهام.

وأكد الدكتور سويلم، ضرورة الالتزام التام بتطبيق جميع الضوابط والاشتراطات باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والاستخدام الرشيد لها، لا سيما وأن المياه الجوفية العميقة فى مصر هى مياه غير متجددة، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل جميع الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، مشيرا لأهمية التوسع فى التحول لاستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر، الأمر الذى يؤدى لترشيد الإستخدامات المائية وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

كما تم استعراض منظومة العدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وصرح الدكتور سويلم، أنه وفى إطار برتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد تم تركيب منظومة للطاقة الشمسية لعدد 85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد بواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، وتم خلال الاجتماع بحث سُبل التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية بالمحافظة فى إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى، وبما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى فى ظل الإعتماد على تشغيل الآبار خلال ساعات سطوع الشمس فقط، بما يتيح للخزان الجوفى إستعاضة مناسيبه أثناء فترات الليل.

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت بتطوير ورفع كفاءة المعدات والأوناش التابعة للوزارة بنطاق محافظة الوادى الجديد، والتأكيد على جاهزيتها للتعامل الفورى مع أعمال الصيانة الطارئة أو الدورية لآبار المياه الجوفية بالوادى الجديد بما يضمن استدامة تشغيلها والحفاظ عليها.