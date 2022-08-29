مدبولى يؤكد أهمية دور وزارة الثقافة فى بناء الوعى ومواجهة الأفكار المتطرفة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أهمية دور وزارة الثقافة فى بناء الوعى، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وغرس قيم الانتماء للدولة المصرية، وتأكيد الهوية المصرية التى تتميز بالوسطية، دون غلو، أو تطرف.

ووجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على تطوير قصور الثقافة فى المحافظات، لتكون نقاط جذب للمواطنين على مستوى الجمهورية، تقدم فيها أنشطة ثقافية متميزة، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص فى تشغيل وإدارة هذه المراكز الثقافية، بما يحقق المستهدفات.

ولفت مدبولى، إلى ضرورة استعداد وزارة الثقافة للمشاركة بفعاليات ثقافية فى مدينة شرم الشيخ خلال انعقاد مؤتمر المناخ 27COP ، كجزء من الترويج للثقافة المصرية، موجها بعرض خطة هذا التحرك، وأن يتم التنسيق بهذا الشأن لاختيار الأماكن التى ستقام فيها هذه الفعاليات، كـ "عروض الحرف التراثية والفنون الشعبية".

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة فى عدة محاور، بدأت بنشاط "الهيئة العامة لقصور الثقافة"، حيث تناولت أهم المشروعات الثقافية التى تنفذها الهيئة، مستعرضة موقف تنفيذ مشروع "أهل مصر"، وموضحة أنه برنامج رئاسى يهدف إلى إعلاء روح الولاء والانتماء لأبناء المحافظات الحدودية، حيث يستهدف مختلف الفئات من أطفال وشباب ومرأة، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كصندوق مكافحة الإدمان، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب الشخصيات العامة والمفكرين.

ولفتت الدكتورة نيفين الكيلانى إلى المشروعات التى يتم العمل عليها فى إطار مبادرة مشروع "أهل مصر"، وهى: الدمج الثقافى لأطفال المناطق الحدودية، من خلال اختيار أطفال ذوى مواهب ثقافية وأدبية وفنية مختلفة من خلال المواقع الثقافية بالمحافظات، ليتم اضافتهم ودمجهم مع أبناء العاصمة ومدن الدلتا لمدة أسبوع، وحضور محاضرات توعوية وثقافية لتوسيع مداركهم وبناء شخصيتهم بشكل سليم.

وأشارت إلى "ملتقيات شباب الحدود" لضم شباب من أكثر من محافظة فى برنامج متكامل يشمل تنفيذ عدد من الورش الأدبية والفنية، ومحاضرات ولقاءات مفتوحة لرفع المستوى الفكرى لدى هؤلاء الشباب مع تدريبهم وتنمية مهاراتهم على الحرف والأشغال الفنية اليدوية والتراثية، وكذلك "ملتقى المرأة الحدودية" باعتبارها ملتقيات حرف وأشغال يدوية وتراثية تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، لتنمية مهاراتهن الشخصية وقدراتهن الإبداعية ورفع الوعى بقضايا السكان والتنمية.

وتطرقت الدكتورة نيفين الكيلانى إلى مشروع المسارح المتنقلة، موضحة أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع التى لا توجد بها مواقع ثقافية بكل محافظة لتقديم الخدمة الثقافية للمواطن فى مكانه، مشيرة إلى أنه يتم خلال تواجدها بالمحافظات إقامة معارض للكتاب ومسابقات الأطفال والشباب واكتشاف المواهب الشابة تمهيدا لرعايتهم بمراكز تنمية المواهب.

وعرضت الوزيرة جوانب مشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 1545 نشاطا ثقافيا، استفاد منها نحو 142 ألف مواطن، وتم الوصول خلالها إلى 61 قرية من قرى "حياة كريمة" بـ 6 محافظات، موضحة أن هذه الأنشطة تضمنت ورشا فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، وعروضا موسيقية للأطفال والشباب والكبار، وعروضا مسرحية تناقش قضايا اجتماعية وتعالجها، مؤكدة أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 14 محافظة أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما عرضت الوزيرة موقف مشروع "سينما الشعب"، الذى يستهدف تقديم الأعمال السينمائية المعاصرة والحديثة بأسعار رمزية، بحيث تكون فى متناول مختلف فئات المجتمع، موضحة أن الوزارة بدأت المرحلة الأولى من المشروع اعتبارا من الأول من مايو 2022 وتضمنت 5 مواقع ثقافية فى 4 محافظات، وتم إطلاق المرحلتين الثانية ثم الثالثة ليغطى المشروع حاليا 11 محافظة، ووصلت إيراداتها خلال 3 أشهر إلى نحو 1.5 مليون جنيه، وجار الإعداد لإطلاق المرحلة الرابعة منه، بمحافظات السويس، وشمال سيناء، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وروض الفرج بالقاهرة، ودمياط الجديدة.

وتطرقت الوزيرة إلى استحداث المشروع الثقافى "دورى المدارس" والذى يهدف لبناء وعى الطلاب وتشجيعهم على المعرفة المتجاوزة لما تحويه الكتب المدرسية، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن عقد مسابقات فى مجالات المعرفة لطلاب المدارس على مستوى المحافظات.

كما تطرقت الوزيرة إلى الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لقصور الثقافة، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ والانتهاء من 29 مشروعا فى 18 محافظة، حتى عام 2025، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 1.6 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلانى أن خطة الوزارة تستهدف تعزيز أوجه الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بما يسهم فى إثراء الحياة الثقافية، كما تستهدف المزيد من توظيف أدوات التكنولوجيا المعاصرة، والتحول نحو تطبيق مختلف الخدمات الرقمية والافتراضية.