نائب محافظ بنى سويف يتفقد سير العمل فى مشروعات «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وقال "سلامة"، فى بيان صحفى صدر عن المحافظة، إن الزيارة تأتى فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

وتفقد سير العمل فى مشروع إنشاء المجمع الزراعى بقرية بنى عدى والذى يتم تنفيذه على مساحة 330 مترا، ويتضمن إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى، لتوفير الخدمات الزراعية والبيطرية للمزارعين بالقرية وتوابعها، حيث تم الانتهاء من كافة الإنشاءات، وبدء أعمال التشطيبات من الخارج والداخل.

وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ سير الأعمال الجارى تنفيذها بعدد من المشروعات القرية ومنها مشروع مركز طب الأسرة "تطوير شامل طبقا لمعايير التأمين الصحى" لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى مركز ناصر فى القطاع الصحى، ضمن 24 مشروعًا يجرى تنفيذها فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية.

كما تفقد سلامة إنشاء مجمع الخدمات، بقرية بنى عدى، والذى سيقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع الذى يضم ويشمل مركزا تكنولوجيا ومكتبا للبريد ومكتبا للتضامن الاجتماعى ومكتبا للتموين ومكتبا للشهر العقارى والوحدة المحلية، ضمن 6 مُجمعات خدمية فى مركز ناصر، بقرى"دلاص، والحمّام، وأشمنت، ودنديل وبهبشين"، فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، لتوفير الجهد والوقت وحياة كريمة لمواطنى القرية.

وتابع "سلامة"، أيضا أعمال إنشاء مُجمع بنى عدى الزراعى والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة ألبان، ويتم تنفيذه تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمزارعين ببنى عدى والقرى والعزب المجاورة، حيث تتواصل الأعمال بالمجمع، ضمن 6 مُجمعات يجرى إنشاؤها بالقرى الأم بالمركز، فضلا عن الإشراف على مشروع إنشاء وحدة إسعاف بنى عدى، والتى تضم سيارتين "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية فى مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين فى حالات الطوارئ.

ورافق نائب المحافظ، خلال الزيارة على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر.