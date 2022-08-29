جدة - نرمين السيد - القافلة الطبية ضمت 12 تخصصا مختلفا وقدمت الخدمات الصحية لـ1494 مواطنا، مع الكشف والعلاج بالمجان، والقافلة البيطرية نجحت فى علاج 164 رأس ماشية و4100 طائر. يأتى ذلك فى إطار الخدمات التى تقدمها مؤسسة حياة كريمة للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تطلق قافلتين «طبية وبيطرية» بمركز بسيون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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