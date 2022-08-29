تحليق 16 رحلة بالون طائر بـ290 سائحا فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأوضح عبود -فى بيان اليوم الاثنين- أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مضيفا أن الأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب.

وأشار إلى أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.