وزيرة الهجرة: المواطن المصري خط الدفاع الأول عن مصر في الخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:23 مساءً - قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إن محاور عمل وزارة الهجرة تتواصل مع عدد من ملفات الوزارات الأخرى.

وأشارت وزيرة الهجرة أن أهم هذه المحاور أن يكون المواطن المصري في قلب تلك المحاور مؤكدة أن الوزارة ترعى مصالح المواطن المصري في الخارج.

وكشفت وزيرة الهجرة أن عدد المصريين بالخارج ما بين 10 إلى 12 مليون مواطن مصري في الخارج.

وأكدت أن الوزارة تعمل لمصلحة المواطن بكافة اشكال الطبائع مضيفة أنه لا يجوز التقصير مع شخص من المصريين في الخارج.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة تحاول بقدر الإمكان الحفاظ علي مصلحة المواطن المصري في الخارج.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع عدد من الصحفيين بمقر الوزارة.

واكدت أن المواطن المصري في الخارج خط الدفاع الأول عن مصر مضيفة أن المواطن المصري بطبعه ذكي.