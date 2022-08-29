وزير الخارجية يسلم دعوة من السيسي إلى رئيس الجابون لحضور COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 05:23 مساءً - التقى سامح شكري، وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الجابونية علي بونجو أونديمبا، وسلمّه خطاب الدعوة المُوجه إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في قمة قادة العالم يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، والتي تعقد في إطار فعاليات مؤتمر COP27.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية والرئيس الجابوني تباحثا حول سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجابون في شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

وأضاف متحدث الخارجية، أن الجانبين أشادا خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مُطرد على مختلف الأصعدة، مؤكدين أهمية التشاور المستمر خلال الفترة المقبلة، لبلورة موقف إفريقي مُوحّد إزاء القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكدا أهمية الاستفادة من الترتيبات الجارية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية في إفريقيا.

وأوضح حافظ، أنه تم خلال اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل، حيث استعرض الوزير شكري؛ الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، مشيرًا إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر، مُعبّرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ، لاسيّما أن القارة الإفريقية تُعد إحدى أكثر مناطق العالم تضررًا من التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ.