محافظ بنى سويف: يجب الوصول إلى حلول جادة لمواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية التى تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 " فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.





جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة اليوم الإثنين؛ وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، وعطفت محمد فرحات رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شؤون البيئة، ونهى محمد مدير إدارة التعاون الدولى، ووليد صالح مدير الشئون الإدارية بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأضاف محافظ بنى سويف، أن أهمية المبادرة تأتى بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أن دول العالم تشهد مشكلات تتعلق بالتغيرات المناخية التى أثرت على كل القطاعات، إذ لا توجد دولة غنية ودولة فقيرة أمام التغيرات المناخية، فالكل يعانى من آثارها، التى باتت تمثل تهديدًا حقيقيًا لكل دول العالم، مؤكدا على أهمية حشد كافة الجهود لمواجهة الأزمات والمشكلات الناتجة عن تلك التغيرات المناخية، باعتبارها قضية وجود لدول العالم ولم تعد من قيبل الترف أو الرفاهية، خاصة بعد ظهور تداعيات التغيرات فى المناخ وآثارها السلبية على البيئة، مثل الجفاف الذى أصاب بعض الدول والسيول فى دول آخرى وزيادة عوامل النحر فى السواحل.

ولفت إلى أن بنى سويف كانت من المحافظات التى تضررت بشدة من التغيرات المناخية مثل سيول سنور 2020 والتى استقبلت خلالها المحافظة أكثر من 50 مليون متر مكعب من مياه السيول خلال سنتين فقط، وارتفاع منسوب المياه الجوفية ما يستلزم أهمية الوصول إلى حلول جادة لمواجهة التغير المناخى وتحقيق التوزان بين التنمية المستدامة والموارد الطبيعية.

وأشار محافظ بنى سويف، إلى قراره بتشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الجهات التنفيذية المعنية، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة، حيث تتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مع المـسؤول العام للمبادرة لتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بماهية المشروعات الخضراء وتحديد قائمة تضم عددًا من المشروعات الخضراء والذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الإليكترونى "الذى تم توفيره لهذا الغرض" وفق معايير حددتها اللجنة التنظيمية وأهدافها والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات المرشحة للمشاركة فى المبادرة، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية على أن تقوم اللجنة التنفيذية بموافاة اللجنة التنظيمية الوطنية بالمشروعات الـ 6 المؤهلة للمشاركة فى المبادرة على النحو الوارد بكتاب وزارة التخطيط.

من جهته، أوضح نائب المحافظ بلال حبش، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضاً مشروعات مقدمة من شركات ناشئة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشار إلى أن المشروعات الخضراء تصنف إلى 5 فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه، منوهًا بإتاحة منصة إلكترونية خاصة بتسجيل المشروعات الذكية الخضراء www.sgg.eg، لتلقى وتسجيل المشروعات المشاركة فى الفترة من 21 أغسطس الجارى حتى 7 سبتمبر المقبل، تمهيداً لاختيار المشروعات الفائزة ليتم عرضها خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى شهر نوفمبر.