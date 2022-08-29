وزير الخارجية يسلم رئيس الجابون دعوة المشاركة فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم 29 أغسطس 2022، رئيس الجمهورية الجابونية على بونجو أونديمبا.





سلم شكرى، خطاب الدعوة الموجه إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، للمشاركة فى قمة قادة العالم يومى 7 و8 نوفمبر المقبل، والتى تعقد فى إطار فعاليات مؤتمر COP27.

كما تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون الثنائى بين مصر والجابون فى شتى المجالات، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الجانبان أشادا خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور مطرد على مختلف الأصعدة، مؤكدين على أهمية التشاور المستمر خلال الفترة المقبلة لبلورة موقف إفريقى موحد إزاء القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث أكدا على أهمية الاستفادة من الترتيبات الجارية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية فى إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه تم كذلك خلال اللقاء تناول آخر التطورات الخاصة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، واستعرض الوزير شكرى الرؤية المصرية لأهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر، مشيرا إلى اعتزام مصر أن تكون رئاستها المقبلة للمؤتمر معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بالمناخ، لا سيّما وأن القارة الإفريقية تُعد إحدى أكثر مناطق العالم تضرراً من التبعات السلبية لظاهرة تغير المناخ.