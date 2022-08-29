محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالمنشاة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ سوهاج طارق الفقى، مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بقرية "أولاد سلامة" التابعة لمركز المنشاة؛ لمعاينة المشروعات التى تم الانتهاء منها، وسير العمل بالمشروعات الجارية، وإزالة أى معوقات قد تعطل أعمال التنفيذ.





وقال محافظ فى سوهاج-فى بيان صحفى، اليوم الاثنين- إنه تفقد خلال الجولة التى جرت بحضور فريدة سلام رئيس مركز ومدينة المنشاة، والدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة، والدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور هانى فؤاد مدير عام هيئة الإسعاف بسوهاج، محطة معالجة الصرف الصحى بالمنشاة، والمقامة على مساحة 40 فدانا، وبطاقة استيعابية 35000 65000 ألف متر مكعب يوم، وبتكلفة 750 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 45%، ومن المتوقع الانتهاء منه فى 30 يونيو 2023، لافتا إلى أن المحطة تخدم 25 قرية وتوابعها بنطاق مركز المنشاة.

وأكد أهمية المشروع لخدمة أهالى مركز المنشاة، فى إطار حرص الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، موجها بالالتزام بالبرنامج الزمنى للمشروع، وإتباع كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع.

كما تفقد المحافظ، نقطة الإسعاف الجديدة بالقرية والتى تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، حيث تم تسليم النقطة لهيئة الإسعاف، والتى بدأت بالفعل فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تخدم النقطة قرية أولاد سلامة والقرى المجاورة لها، وطريق المطار، والطريق الصحراوى الغربى.

وأوضح المحافظ أنه تفقد -خلال جولته بالقرية- مجمع الخدمات الحكومية "تحيا مصر"، والذى تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمعا خدميا يتم إنشاؤها بقرى المبادرة بسوهاج، مؤكدا أهمية تلك المجمعات فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين فى سهولة ويسر، من خلال التحول الرقمى الذى تسعى الدولة إلى تطبيقه فى كافة المجالات، والخدمات الحكومية.

وزار أيضا مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، والذى تم الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، ضمن 30 مجمع خدمات زراعية يتم إنشاؤها بالقرى المستهدفة من المبادرة، مؤكدا أهمية تلك المجمعات الزراعية فى تقديم كافة الخدمات التى يحتاجها المزارع بالقرية، بشكل حضارى لائق، حيث تشمل "مراكز لتجميع الألبان، ومكاتب إرشاد زراعى، وجمعيات زراعية، بالإضافة إلى وحدة بيطرية".

وتابع المحافظ خلال جولته بقرية "أولاد سلامة" الأعمال الجارية فى إنشاء وحدة طب الأسرة بالقرية، والتى تقام على مساحة 1850 مترا مربعا، بتكلفة 29 مليون جنيه، وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد، وتتكون من طابقين، وتشمل أقسام "إسعافات أولية، وأمومة وطفولة، وخدمة كبار السن، ومتابعة حمل وتنظيم الأسرة، وعيادة أسنان، وعيادتى كشف، وتثقيف صحى، ومكتب للتطعيمات، ومكتب للمواليد".

واختتم المحافظ، جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، موجها رئيس المدينة ومسئولى حياة كريمة، بضرورة المتابعة اليومية لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ، والعمل على إزالة أية معوقات، مشيدا بما تم إنجازه من مشروعات على أرض المحافظة، موجها الشكر للقيادة السياسية على الاهتمام غير المسبوق بمحافظات الصعيد، وخاصة محافظة سوهاج.