التعليم العالى تعلن عن النداء الثانى لمنحة «الابتكار فى العلوم التطبيقية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التابعة لوزارة التعليم العالى، عن فتح باب التقدم للنداء الثانى لمنحة "الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع" الممولة من الهيئة، كأحد آليات التمويل التنافسى التى تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.





وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا النداء يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتوظيفها لخدمة التنمية فى المجتمع المصرى وتحقيق الريادة الإقليمية والدولية فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فى ضوء رؤية مصر 2030 التى تهدف الى خلق بيئة محفزة وداعمة للابتكار والاستثمار فى الإنسان المصرى وبناء قدراتهم الإبداعية، وتعميق التصنيع المحلى فى الصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار ودعم البحث العلمى، وتعزيز الروابط بين البحث العلمى وأهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى للهيئة، إلى أن هذا النداء يتيح استخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة فى تطبيقات علوم المواد الحديثة فى الصناعة، والزراعة، والأمن الغذائى، وإنتاج وتخزين الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة المياه والبيئة وتدوير المخلفات، والتى تخدم العديد من المحاور فى المسار الثانى طبقا للاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأضاف المدير التنفيذى للهيئة، أن الشروط العامة للنداء تتضمن تمويل أفضل المقترحات البحثية للباحثين المصريين المتميزين المتخصصين، حيث يشترط أن يكون الباحث الرئيسى مصرى الجنسية، ويكون تابعا لهيئة بحثية فى مصر، وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة فى المجال البحثى، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عامين، بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى للمشروع الواحد.

جدير بالذكر أن آخر موعد لتلقى المقترحات البحثية سيكون يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر 2022، فى تمام الساعة الثانية ظهرا، وذلك طبقا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء، التى تم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة من هنا.

وتعد هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذراع الأساسى لتمويل البحث العلمى والابتكار وربطه بالاحتياجات الفعلية للمجتمع المصرى، حيث تقدم تمويلا للمشروعات التى تهدف للارتقاء بالقدرات العلمية والتكنولوجية للباحث المصرى، وتعزيز وترسيخ ثقافة الابتكار وتمكينها فى المجتمع المصرى، وذلك لتفعيل وزيادة مساهمة العلوم والتكنولوجيا فى تنمية الجمهورية الجديدة من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويكون قادرا على تحويل العلم إلى قيمة مضافة تحقق نمو اقتصادى.