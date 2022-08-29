عاجل.. السيسى يوجه بتوفير الدعم للبرامج الوطنية المعززة للعمل المناخى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولى فى حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتى تعرف باسم "نوفى NWFE"، وتعتبر برنامجا وطنيا ومنهجا إقليميا للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجال تغير المناخ، وذلك فى إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولى لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.



كما استعرضت الوزيرة، التحضيرات النهائية بانعقاد "منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى"، والمقرر عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيتضمن عددا من المحاور الرئيسية، وأهمها حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى تمويل أجندة المناخ للتخفيف والتكيف، فضلاً عن الجهود والتدابير الوطنية المتخذة فى هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى فى المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما سيشمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول برنامج "نوفى" بهدف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار فى مصر تمهيدا لطرحها فى القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلا عن لفيف من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلى المجتمع المدنى ومراكز الأبحاث والفكر.





كما عرضت الوزيرة، ما قامت به وزارة التعاون الدولى من إعداد "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، والذى يهدف بالأساس لتحقيق التكامل بين رسم السياسات والإجراءات الفعلية المطلوب اتخاذها من قبل جميع الأطراف الضالعين فى قضايا المناخ، خاصةً الحكومات والمؤسسات المالية الدولية وصناديق الاستثمار.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بتوفير الدعم للبرامج الوطنية التى تعزز من العمل المناخى، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين لتقديم نماذج وطنية ناجحة للبناء عليها إقليميا ودوليا، بالتوافق مع أهداف مصر تجاه قضية تغير المناخ، والمتمثلة بشكل أساسى فى تنفيذ التعهدات والالتزامات وانعكاسها على جهود ومشروعات فعلية على أرض الواقع، وذلك فى إطار منهج التحول الأخضر وفقا لاستراتيجيات مصر الوطنية ذات الصلة.