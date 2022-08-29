نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 | الشروط والتخصصات المطلوبة للتعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان من قِبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن مسابقة الأزهر لسد حاجة المدارس الحكومية بعد الإعلان رسميًا عن مسابقة 30,000 معلم، لذلك يبحث الخريجين عن كافة تفاصيل هذه المسابقة للتقديم فيها والحصول على فرصة للتعيين والتوظيف لذلك تابعوا معنا لمعرفة كافة تفاصيل المسابقة.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر 2022

هناك بالفعل العديد من الشروط التي قام الأزهر بالإعلان عنها والتي يجب توافرها لدى الخريجين لكي يستطيعوا التعيين في هذه الوظائف وهذه الشروط هي:

يكون سن المتقدم أقل من 40 عام. يكون التقدير الذي حصل عليه من الجامعة جيد على الأقل. ينجح في المقابلة الشخصية التي ستجرى معه، وكذلك الاختبارات الشفوية والتحريرية التي سوف يخضع لها. أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية غير منتهية الصلاحية. إذا كان المتقدم ذكر يجب عليه إحضار نسخة من تأكيد الخدمة أو الإعفاء من الجيش وإذا كانت المتقدمة أنثى يجب عليها إحضار نسخة من الخدمة العامة. أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة في تخصص من التخصصات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2022

تم الإعلان رسميًا عن التخصصات المطلوبة للتعيين في الوظائف الشاغرة التي قام بالإعلان عنها الأزهر الشريف، وهذه التخصصات هي: