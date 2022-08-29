نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف 2022 | الشروط والتخصصات المطلوبة للتعيين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تم الإعلان من قِبل شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب عن مسابقة الأزهر لسد حاجة المدارس الحكومية بعد الإعلان رسميًا عن مسابقة 30,000 معلم، لذلك يبحث الخريجين عن كافة تفاصيل هذه المسابقة للتقديم فيها والحصول على فرصة للتعيين والتوظيف لذلك تابعوا معنا لمعرفة كافة تفاصيل المسابقة.
الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الأزهر 2022
هناك بالفعل العديد من الشروط التي قام الأزهر بالإعلان عنها والتي يجب توافرها لدى الخريجين لكي يستطيعوا التعيين في هذه الوظائف وهذه الشروط هي:
- يكون سن المتقدم أقل من 40 عام.
- يكون التقدير الذي حصل عليه من الجامعة جيد على الأقل.
- ينجح في المقابلة الشخصية التي ستجرى معه، وكذلك الاختبارات الشفوية والتحريرية التي سوف يخضع لها.
- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية غير منتهية الصلاحية.
- إذا كان المتقدم ذكر يجب عليه إحضار نسخة من تأكيد الخدمة أو الإعفاء من الجيش وإذا كانت المتقدمة أنثى يجب عليها إحضار نسخة من الخدمة العامة.
- أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادة في تخصص من التخصصات المطلوبة.
التخصصات المطلوبة في مسابقة الأزهر 2022
تم الإعلان رسميًا عن التخصصات المطلوبة للتعيين في الوظائف الشاغرة التي قام بالإعلان عنها الأزهر الشريف، وهذه التخصصات هي:
- وظيفة معلم قرآن متخرج من جامعة الأزهر تخصص علوم شرعية أو لغة عربية.
- معلم مساعد لمادة الرياضيات.
- وكذلك معلم مساعد لمادة الكيمياء.
- معلم مساعد لمادة الفيزياء.
- وظيفة معلم مساعد لمادة الأحياء.
- وأيضًا معلم مساعد لمادة علم النفس.
- معلم مساعد في مادة الحاسب الآلي، بجانب خريجي هذا التخصص يمكن لخريجي كلية الحاسبات ونظم المعلومات أن يقدموا بها هذه الوظيفة أيضًا.
- وظيفة معلم مساعد رياض أطفال.
- كذلك معلم مساعد لغة إنجليزية، يكون خريجي لغات وترجمة أو كلية الآداب أو تربية أو ألسن أو دراسات إنسانية.
- وظيفة واعظ باللغة الإنجليزية، يكون خريجي شريعة إسلامية باللغة الإنجليزية أو كليات الترجمة واللغات.
- واعظ باللغة العربية، يكون خريجي شريعة إسلامية باللغة العربية.
- وظيفة محقق تراث.
- وظيفة عامل خدمات معاونة وتكون هذه الوظيفة للحاصل على محو الأمية أو شهادة الابتدائية على الأقل.
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