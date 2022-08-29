حالة الطقس غدا.. الأرصاد تعلن أهم الظواهر الجوية بدرجات الحرارة

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وقال الخبراء- بحسب بيان للهيئة، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما متوقع شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
وأضافوا أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن هناك فرصا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر.
العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 24
وادى النطرون 33 25
طنطا 33 25
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 24
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 38 26
نخل 37 21
نويبع 40 27
طابا 39 26
كاترين 36 20
الطور 34 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 24
سوهاج 41 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 43 29
إدفو 43 29
أبوسمبل 42 28
الوادى الجديد 41 26
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 27
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