مدبولى: مواصلة العمل على تنفيذ خطط تطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقباله الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولى إلى جهود الحكومة فى التوسع فى إقامة المزيد من مدارس النيل، وكذا المدارس اليابانية، تعظيماً للاستفادة مما أفرزته تلك التجارب من نجاحات ملموسة.

وفى الوقت نفسه، أكد مدبولى اهتمام الدولة بملف التعليم الفنى، وحرصها الشديد على بذل المزيد من الجهود لتطويره، والنهوض بمستوى الخريجين، بما يواكب مستجدات العصر واحتياجات سوق العمل، بما يدعم قطاع الصناعة فى مصر باعتباره قاطرة النمو للاقتصاد المصرى.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لما عقده من اجتماعات ولقاءات، خلال الأيام الماضية، مع عدد من مسؤولى الوزارات والجهات المعنية، وكذا القيادات التعليمية على مختلف المستويات، لبحث سبل الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية، مشيراً فى هذا الإطار إلى الاجتماع الذى عقده مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد.

وفيما يتعلق بمسابقات المعلمين التى ينظمها حالياً الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أشار الوزير إلى أن جميع المعلمين المجتازين لهذه المسابقة سيتم تدريبهم قبل بداية العام الجديد.

كما عرض وزير التربية والتعليم، خلال اللقاء، عددا من الملفات التى تضعها الوزارة على أجندة عملها، لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فى مجال التعليم بشكل عام، حيث استعرض الوزير كل ما يتعلق بـ"قنوات مدرستنا"، ومشروع مدارس مصر المتميزة، وكذا تدريب المعلمين، ومدارس النيل، والمدارس المصرية اليابانية، كما تطرق للحديث عمّا يخص المدارس المصرية الدولية، و"التوكاتسو" وتطبيقه فى المدارس الحكومية، فضلا عن تسليط الضوء على ملفات أخرى تتعلق بالتعليم الفنى، وغيرها من الموضوعات والملفات المهمة.

وفيما يتعلق بـ"قنوات مدرستنا"، أشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة قامت بإنشاء ثلاث قنوات تعليمية، هى (مدرستنا1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3)، بهدف تقديم تعليم متميز للطلاب من خلال برامج تعليمية متميزة، يتم عرضها من جانب نخبة من أكفأ المعلمين على مدار العام الدراسى.

أما فيما يخص مدارس مصر المتميزة، فتحدث الدكتور رضا حجازى عن أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المهارات ونقل المعرفة، من خلال تطوير وتهيئة بيئة مدرسية للطلاب والمعلمين تساعدهم على الإنتاج بشكل أفضل، بجانب تحسين التعليم قبل الجامعي، وتوفير تعليم عالى الجودة يُلبى متطلبات العمل بكوادر بشرية متميزة ومؤهلة، وذلك من أجل مواكبة مسارات التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية فى (الجمهورية الجديدة)، وفق توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير التعليم.

وفى هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن مشروع مدارس مصر المتميزة بدأ بالمدارس التجريبية التى تنتشر بشكل كبير على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، دشنت هذا المشروع الطموح من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الوطنيين واستهلته بإحدى المدارس التجريبية الفرنسية بالسويس، كنموذج أوّلى ستسير على نهجه بقية المدارس الأخرى.

وقال وزير التربية والتعليم: "يسير مشروع مدارس مصر المتميزة على خطين متوازيين، أولهما بنيوى يتعلق بتطوير المنشآت التعليمية ذاتها ومرافقها، ومراعاة النواحي الجمالية ممات ينعكس إيجابا على الطلاب، أما الخط الثانى الذى أوضحه الوزير فيتعلق بالجانب الرياضى، والذى يتم من خلاله إضافة ملاعب لم تكن قائمة من قبل داخل المدارس، من أجل إحداث نوع من التكامل فى توفير بيئة تعليمية رياضية صحية آمنة فى تلك المدارس، تساعد الطلاب على التفوق".

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى تدريب المعلمين، الذى يتم من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة الهادفة، والتى من بينها البرامج الرقمية للترقى، وبرامج القيادات التربوية والإشراف التربوى، وبرامج تغيير المسمى الوظيفى، بجانب برامج أخرى خاصة باعتماد خدمات التنمية المهنية، فضلا عن برامج التنمية المهنية المستدامة لمعلمى ذوى الاحتياجات الخاصة، الجارى تنفيذها حاليا، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة الاتصالات، وغيرها من البرامج".

وحول مدارس النيل، أكد وزير التربية والتعليم أن هناك خطة طموحة لزيادة أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، التى تدرس مناهج شهادة النيل الدولية المصممة من خلال التعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات، بحيث تكون منتشرة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتكليف رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن عدد الطلاب بالمدارس الحالى يبلغ 10 آلاف طالب.

وسلّط الدكتور رضا حجازى الضوء على التوسعات القائمة فى مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث تستهدف الدولة وصول هذا النمط من التعليم إلى أكبر عدد من المستفيدين على مستوى الجمهورية.

إلى جانب ذلك، تحدث الوزير عن تنفيذ أنشطة "التوكاتسو" فى جميع المدارس التى تطبق المنهج المصرى الجديد، كما تطرق إلى موضوعات أخرى تتعلق بالحوار المجتمعى بين الوزارة والرأى العام بصفة عامة، وبين أصحاب المصلحة المرتبطين بالوزارة بصفة خاصة، لتقريب وجهات النظر بين واضعى السياسة التعليمية ومنفذيها.

وأفرد وزير التعليم جانبا من عرضه خلال اللقاء، للحديث عن خطة تطوير التعليم الفنى، مؤكدا أن هذه الخطة تسير بخطى ثابتة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستمرار فى إصلاح التعليم الفنى فى مصر، لدوره الكبير فى تدريب الطلاب على مناهج مستحدثة تلائم سوق العمل، مستعرضا ما تم البدء فى تنفيذه من خطط فى هذا الشأن وصولا إلى التعاون مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال فى إنشاء 40 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجار التوسع فى هذه المدارس.