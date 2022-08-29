باستخدام الذكاء الاصطناعى.. نجاح إجراء مناظير قولون لـ 5 حالات بجامعة طنطا

وأشار الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا - فى تصريح له اليوم الإثنين - إلى أن مستشفيات الباطنة بجامعة طنطا تواكب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى بدءاً من مرحلة الاكتشاف المبكر لأورام القولون وتشخيص الأورام لخدمة المرضى؛ مشيدا بدقة ومهارة الفريق الطبى.
وأضاف أنه تم إجراء الجراحات بالتقنية الجديدة، حيث أن النظام الجديد مدعم بتكنولوجيا تمكن من تشخيص الأورام تلقائياً أثناء الفحص؛ حيث يمكن من خلال الفحص التمييز بشكل واضح بين الأورام السرطانية والأورام الحميدة أثناء التنظير؛ كما يمكن الذكاء الاصطناعى أيضاً من استصال كامل للأورام الحميدة؛ علاوةً على القدرة الدقيقة على التنبؤ بالأمراض.
وكشف عن تحسين مستوى قطاع الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات الجامعية؛ فى التشخيص المبكر واكتشاف الأمراض فى أولى مراحلها وربما قبل حدوثها أو انتشارها، مؤكدا حرص الجامعة الدائم على تدريب الأطباء على أحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية فى المجال الطبى؛ وتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة لمتابعة التطورات المستمرة وتوفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى.
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