35 أسبوعا.. ننشر الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023

جدة - نرمين السيد - الفصل الدراسى الأول

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن الفصل الدراسى الأول يبدأ يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022، ويستمر حتى الخميس الموافق 26 يناير 2023، لتبدأ بعدها امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اعتبارا من 14 يناير 2023.

ويتخلل الفصل الدراسى الأول 4 أيام إجازة خلاف أيام الجمعة والسبت، وهى: 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة)، و8 أكتوبر (المولد النبوى الشريف)، و7 يناير (عيد الميلاد المجيد)، و25 يناير (عيد الشرطة).

ويمتد الفصل الدراسى على مدار 17 أسبوعا، بإجمالى عدد 98 يوما دراسة فعلية، بعد حذف أيام الإجازات.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات فى شهر ديسمبر.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، وتنتهى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وفى حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

الفصل الدراسى الثانى

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 11 فبراير 2022، ويتخلله 6 أيام إجازة هى: عيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد الفطر وعيد العمال.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى اعتبارا من يوم السبت الموافق 3 يونيو 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو.

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يوليو 2023.

ويمتد الفصل الدراسى الثانى لمدة 17 أسبوعا بإجمالى عدد 96 يوما دراسة فعلية، بعد حذف إيام الإجازات.

وتبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات فى شهر أبريل.

وتستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوى أثناء الامتحانات العملية والشفوية للصفين الأول والثانى الثانوى.

العام الدراسى 2022/ 2023

وتصل عدد أيام الدراسة الفعلية بالعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، لـ194 يوما بما يعادل 35 أسبوعا.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

وتطبق هذه المواعيد على جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدرس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.