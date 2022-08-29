انت الان تتابع خبر عاجل.. رابط فيروس خطير يزعم تعديل الكليات.. تحذير مهم لطلاب الثانوية العامة منه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام خبير أمن المعلومات وليد حجاج بالتحذير من الدخول على الرابط المنتشر من خلال صفحتها على السوشيال ميديا، وهو رابط فيروس خطير يزعم تعديل الكليات لكل طلاب الثانوية العامة 2022.

رابط فيروس خطير يزعم تعديل الكليات للثانوية العامة

وتحدث حجاج إن هذا الرابط غير صحيح ومفيرس، وحذر كل الطلاب من تسجيل الدخول عليه للحفاظ على كل بياناتهم، وانتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك منشورات بوجود رابط، وهو يزعم تمكين طلاب الثانوية العامة 2022 الدخول عليه بغرض تغيير الكليات التي رشحت لهم من خلال التنسيق.

ادعاءات حول الرابط ودخول كلية أعلى من المجموع

وقامت الصفحات بالادعاء حول إمكانية دخول الطالب كلية أعلي من مجموع درجاته في الثانوية العامة، وهذا بعد دخول امتحان يسبقه أن يحصل على منهج دراسي لمدة أسبوع، وأنه في حالة اجتياز الطالب الامتحان يستطيع أن يلتحق بالكلية حتى في حال إذا كان مجموعة أُقل من التنسيق الخاص بها.