انت الان تتابع خبر حقيقة تغليظ العقوبة على تسمية أسماء صعبة على المجتمع.. الحكومة ريحت الأهالي والان مع التفاصيل

حقيقة تغليظ العقوبة على تسمية أسماء صعبة على المجتمع الحكومة تكشفها

رياض - احمد صلاح - قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء بالكشف عن حقيقة تغليظ العقوبة على تسمية أسماء صعبة على المجتمع، وهذا ما تردد في الساعات الأخيرة الماضية، وهي من أبرز الأشياء الذي يريد معرفتها الجميع.

ونفي المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء كل ما يتردد حالياً حول إصدار الحكومة قرار رسمي حول تغليظ العقوبة على أسماء معينة على المواليد الجدد، وحرص المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء على وصف كل ما صدر بأنه عبارة عن شائعات لا يوجد لها أي أساس من الصحة.

وأوضح أن الحكومة لم تقوم بإصدار أي قرار حوبل تغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجديد بأسماء غريبة على المجتمع المصري، وتصل مدة الحبس تصل لعام تقريباً والغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وشدد على أن كل ما ينتشر في هذا الشأن عبارة عن ادعاءات كاذبة.