شكرى‬: Cop27 نقطة البداية للعمل المشترك للتكيف مع تغير المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف شكرى، فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية لأسبوع المناخ لإفريقيا بالجابون أن هذه المنصة مهمة للغاية للوقوف على معاناة إفريقيا بسبب تغير المناخ، لافتًا إلى أن العالم يواجه تحديات متصاعدة بسبب التغيرات الجيوسياسية وازمة الطاقة.
وطالب شكرى بالسعى لاستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق توازن فى الكربون، مشيرا الى انه تم اطلاق الكثير من التعهدات للتكيف مع تغير المناخ.
وشدد شكرى على أن مؤتمر المناخ "كوب 27" يجب أن يكون نقطة البداية للعمل المشترك للتكيف مع تغير المناخ.
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