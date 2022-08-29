استثمارات بريطانية جديدة لتطوير الهيدروجين الأخضر فى مصر

جدة - نرمين السيد - شركة "جلوبل إك" -الرائدة فى مجاال الطاقة فى إفريقيا- وقعت اتفاقية مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA)، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية (TSFE)، والشركة المصرية لتوزيع الكهرباء (EETC)، لتطوير منشأة هيدروجين أخضر واسعة النطاق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن تعمل "جلوبل إك" -بصفتها مطورًا ومستثمرًا رئيسيًا- على تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل مشروع الهيدروجين الأخضر.

ويجرى تطوير المشروع على 3 مراحل بإجمالى 3.6 جيجاواط من محللات كهربائية ونحو 9 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

ويركز المشروع فى البداية، على أسمدة الأمونيا الخضراء مع الأخذ فى الاعتبار الاستخدامات النهائية المحتملة الأخرى للهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط ​​والطويل بما فى ذلك الوقود الأخضر.

وتعتزم "جلوبل إك"، الدخول فى اتفاقيات شراء طويلة المدى مع شركات مصرية ودولية رائدة وذات جدارة ائتمانية، مع دعم خططها لإزالة الكربون.

وتسعى "جلوبل إك" إلى إنتاج الهيدروجين بشكل تنافسى للتصدير وللاستخدام فى السوق المحلى بينما تقوم بالاستفادة من أفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر، والبنية التحتية المتطورة، والإطار التنظيمى الصديق للاستثمار الذى تتيحه الحكومة المصرية. إن موقع مصر الجغرافى الفريد على مفترق طرق أفريقيا وأوروبا وآسيا، حيث تتدفق نحو 13٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس، يضع البلاد فى وضع يمكنّها من أن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة الخضراء.

كما أنه أحد الأسباب التى دفعت شركة أكتيس، المستثمر العالمى الرائد فى البنية التحتية المستدامة، إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء، حيث تتجاوز التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار دولار.

وتعد هذه الفرصة عرضًا جذابًا لشركة أكتيس لأنها تطور إستراتيجيتها الخاصة بالهيدروجين وتطور الجيل التالى من منصات الاستثمار علما بأن مصر تتمتع بميزة نسبية بسبب مواردها المتجددة وقربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وبدروه قال السفير البريطانى فى مصر، جاريث بايلى: "جلوبل إك وأكتيس هما مستثمران بريطانيان رائدان يستثمران فى مصر منذ ما يقرب من 20 عامًا، ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات، تعتبر مصر واحدة من أكبر أسواق الهيدروجين فى المنطقة وستدعم هذه المشاريع ريادة البلدين وطموحاتهما فى مجال الطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ. نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر وتعزيز شراكتنا الخضراء".

ومن جهته، قال مايك شولى، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبل إك: "مطلوب عمل جماعى جرىء وسريع لوضع العالم على مسار مستدام، وتعد مصر دولة رئيسية بالنسبة إلى جلوبل إك، ونحن متحمسون لدعم البرنامج الأخضر الطموح للحكومة المصرية والمساهمة فى مكافحة تغير المناخ".

ومن ناحيته، قال الدكتور شريف الخولى، الشريك والرئيس الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لشركة أكتيس: "يعد هذا التوقيع استمرارًا لالتزامنا تجاه مصر، حيث لدينا سجل حافل يمتد 20 عامًا فى استثمار أكثر من مليار دولار أمريكى فى بعض الأعمال والمشاريع الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية فى البلاد لتصبح واحدة من المستثمرين الأجانب المباشرين الرائدين فى مصر”.

وأورد: ”تمتلك الحكومة المصرية خططًا طموحة لتحويل الطاقة، بالإضافة إلى استضافة مؤتمر COP27 هذا العام، ويتم اتخاذ خطوات نشطة لجعل مصر مركزًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، لذلك نتطلع إلى تعميق شراكتنا مع الحكومة المصرية والمساهمة فى استراتيجية الطاقة المتجددة لعام 2030 من خلال هذا المشروع وغيره فى المستقبل".