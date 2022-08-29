ضبط 4 حالات غش فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ففى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم أدى الامتحان 7 آلاف و697 طالبا وطالبة، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، بإجمالى 5 آلاف و313 طالبا وطالبة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بإجمالى 4 آلاف و350 طالبا وطالبة.

كما أدى 8 طلاب من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بشعبة العلوم، امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء)، وأدى طالب واحد بشعبة الرياضيات امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)، وأدى 6 طلاب من مدارس المكفوفين امتحان مادة التاريخ (ورقة أولى).

وبحسب بيان صحفى، حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية، لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنه بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، وتم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب.

جدير بالذكر أن غدا الثلاثاء الموافق 2022/8/30 يؤدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (العلوم) امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 9611 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى 2823 طالبا/ طالبة، ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالى عدد 4745 طالبا/ طالبة، بينما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبتى العلوم والرياضيات مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، ويؤدى طلاب المكفوفين الامتحان فى مادة التاريخ (ورقة ثانية).