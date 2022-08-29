طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحانات الدور الثانى لعام 2022.. غدا

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب شعبة العلوم الامتحان فى مادة الأحياء بإجمالى 9 آلاف و611 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالى ألفان و823 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مداة الفلسفة والمنطق بإجمالى 4 آلاف و754 طالبا وطالبة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن عملية تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، تسير بشكل منتظم وفق الخطة المحددة مسبقا داخل الكنترولات، بدلا من التصحيح المركزى فى المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، كما كان الوضع فى امتحانات الدور الأول.

وأضاف الوزير، أنه جرى تشكيل لجنة لفحص ومراجعة نماذج الإجابة قبل بدء التصحيح، وإبداء الملاحظات التى يتم أخذها فى الاعتبار.

وتابع أن الطلاب الذين سيتقدموا بتظلمات على نتائجهم بامتحانات الدور الثانى، ستتيح لهم الوزارة كراسة الأسئلة وورقة الإجابة "البابل شيت" ونموذج الإجابة، للاطلاع وإبداء الملاحظات، مؤكدا أن كل طالب سيحصل على حقه.

وانطلقت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2021/ 2022، يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجارى، وتقدم لهذه الامتحانات أكثر من 150 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.