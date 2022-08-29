وزير الخارجية: إفريقيا إحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأضح شكرى فى كلمته خلال "أسبوع المناخ لإفريقيا"، بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، أن القارة تعد إحدى المناطق الأكثر تأثرا بتغير المناخ، لافتا إلى أن هناك فجوة فى تمويل المناخ ونحتاج 131 مليار دولار أمريكى.

وشدد على أن المجتمع الدولى متأخر فى إجراءات مواجهة التغير المناخى، وتمويل التكيف البيئى يجب أن يتزايد لمواجهة ظاهرة التغير المناخ.