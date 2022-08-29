انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة أكثر من 10 أشخاص في حادث مروع بـ”أسوان” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب11 شخصا بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع صباح اليوم، الأثنين، سيارة ربع نقل، عند مدخل مدينة أبوسمبل على الطريق الدولى جنوب مدينة أسوان، بسبب السرعة الزائد من السائق.

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة أسوان بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى إلي الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.