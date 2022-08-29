وزيرة التضامن تشارك في احتفالية ختام مبادرة البنك التجاري الدولي ” قادر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:25 مساءً - القباج:الدولة المصرية عازمة علي عدم ترك أحد خلف الركب.. وتولي اهتماما خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا ومهنيا

- ضرورة إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا عادلة تتمثل في منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية

شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية ختام مبادرة البنك التجاري الدولي " قادر باختلاف" من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور الأستاذ حسين أباظة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، والأستاذ شريف سامي، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والأستاذ عمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، والأستاذ هشام سليمان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لشئون قطاع الإنتاج الفني.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نبذل قصاري الجهود من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، موجهة التحية للبنك التجاري الدولي لدعمه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وهذا يحسب للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، خاصة أن التطرق لإحدى أهم القضايا الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتأهيلهم لسوق العالم يحدث في الدول المتقدمة ومصر ليست أقل منهم، كما أن الأشخاص ذوي الاعاقة الإعاقة ليسوا ضعفاء.

وأضافت القباج أن الدولة المصرية عازمة علي عدم ترك أحد خلف الركب، وتولي اهتماما خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديا ومهنيا، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ومصر حقوق الإنسان تشمل الجميع وتحافظ علي حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وهو ما ترجم في القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، والذى جاء مترجما لاهتمامات الدولة المصرية بحقوق ذوي الإعاقة والعمل على زيادة مكتسباتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاشخاص ذوي الإعاقة قد يواجهون صعوبة في الالتحاق بالعمل، ولكن يجب تنمية مهاراتهم وقدراتهم وهو ما أخذه البنك التجاري الدولي علي عاتقه وقام بإعدادهم وتأهيلهم، مشيرة إلي ضرورة إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا عادلة تتمثل في منظومة متكاملة من الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية، ومراعاة الأجور العادلة، وتوفير قدر كبير من الاستشارات المهنية ومنح فرص عمل متنوعة وتوفير الأجهزة التقنية، وتعزيز فرص العمل الحر من أجل تشجيع عملهم في القطاع الخاص.

وفي ختام الاحتفالية قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تعيين عبد الرحمن الكفراوي أحد الذين اجتازوا الدورة التدريبية لبرنامج " قادر باختلاف" سفيرا لوزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سلمت وزيرة التضامن الاجتماعي وقيادات البنك التجاري الدولي شهادات اجتياز برنامج " قادر باختلاف" لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين جميع مراحلها بنجاح.

وتهدف مبادرة " قادر باختلاف" إلي تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة بأفضل الدورات التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع المالي، حيث تأتي هذه المبادرة من منطلق إيمان البنك التجاري الدولي بأهمية دمج أصحاب الهمم في سوق العمل وتعزيز الشمول الاجتماعي من أجل مستقبل أفضل لهم، مما يعكس السعي المستمر إلي التوافق مع جهود الدولة.