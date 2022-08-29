نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف يواصلان شرح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 01:25 مساءً - في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي : الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بثمانية عشر مسجدًا.

وقد استكمل أ.د/ محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط قراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بمسجد البقلي بأسيوط التابع لمديرية أوقاف أسيوط، وذلك بحضور جمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء الأول في مادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد الهداية بدمنهور التابع لمديرية أوقاف البحيرة، حيث قام أ.د/ عبدالكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل، بحضور الشيخ/ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، وجمع غفير من المواطنين.