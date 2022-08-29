ختام التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة.. غدا

وتختتم غدا الثلاثاء أعمال مكتب التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية الساعة السابعة مساءا، والبالغ عددها 12 جامعة، وهى جامعات (أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، وبنى سويف الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجنوب الوادى الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة لجامعتى النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق؛ نظرًا لأن الموقع سيغلق فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجارى، إيذانا بانتهاء أعمال التنسيق الإلكترونى للجامعات الأهلية.
وصرح المتحدث الرسمى أنه لا يوجد توزيع جغرافى أو إقليمى فى القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، فمن حق الطالب أن يختار الالتحاق بأى كلية بأية جامعة أهلية؛ شريطة استيفاء الحد الأدنى للقبول بهذه الكلية.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه لا يسمح للطالب المقبول بإحدى الجامعات الأهلية التحويل إلى جامعة أهلية أخرى، ولا يسمح للطالب المقيد بالجامعات الخاصة التحويل إلى إحدى الجامعات الأهلية.
يذكر أنه تم فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 23 أغسطس حتى 30 أغسطس الجارى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على العنوان التالى: www.tansik.egypt.gov.eg
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