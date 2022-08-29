معهد بحوث البترول ينظم ندوة تثقيفية لترشيد الطاقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - نظم معهد بحوث البترول المصري برئاسة د. ياسر مصطفى، ندوة تثقيفية بالتعاون مع شركة شمال القاهرة للكهرباء، بعنوان: "إجراءات وأساليب ترشيد الطاقة بالمنازل والمصالح الحكومية".

وتناولت المحاضرة الأولى أهمية ترشيد الكهرباء بالاستخدام الأمثل لها من خلال مجموعة من الإجراءات كاستخدام اللمبات المُوفرة وتشغيل أجهزة التكييف على 25 درجة وغلق الأبواب جيدًا والحرص دائمًا عند شراء الأجهزة الكهربائية على البحث عن اللون الأخضر في بطاقة كفاءة الطاقة لأنه أقل استهلاكًا والأكثر توفيرًا.

كما تناولت المحاضرة الثانية أهمية التوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، نظرًا لأنها تعُد طاقة مُستدامة لا تنقص ومُتاحة طوال الوقت بعكس الوقود الأحفوري مثل (الغاز والبترول والفحم) الذي له وقت مُحدد وسينتهي، كما يصدر عنه انبعاثات تؤثر على البيئة وصحة وسلامة الإنسان، وكذلك التأكيد على أن استخدام الطاقة الشمسية يعُد أكثر أمانًا فلا يحدث منها مخاطر وهي أيضًا طاقة صديقة للبيئة.

ومن جانبه، أكد د. ياسر مصطفى مدير المعهد على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن ذلك يعُد اتجاهًا عالميًا؛ لحماية البيئة من تغيرات المناخ التي تؤثر على كل نواحي الحياة، مشيرًا إلى أهمية تكامل وتعاون جميع الجهات والأفراد والمؤسسات في الحفاظ على مواردنا وحماية البيئة من التلوث.