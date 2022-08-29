وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - تشارك اليوم الاثنين وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات ، بمشاركة نحو 1500 شاب من ممثلي الوزارات والمؤسسات المختلفة.

تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المشاركة الفعالة للعاملين بمختلف قطاعات الوزارة في الأنشطة والفعاليات المهمة التي يشهدها الملتقي وتعتبر فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة التي تسهم في تنمية مهارات العاملين وتعزيز قدراتهم وإعداد كوادر شبابية متميزة قادرة على تحمل المسئولية من أجل مستقبل واعد وأكثر إشراقاً للدولة المصرية الحديثة.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في الملتقى بوفد يمثل ٤٥ شابًا من مختلف القطاعات، كما تقيم الوزارة معرضاً من منتجات الأسرة المنتجة، والتي تعد أحد قطاعات الوزارة المهمة، بالإضافة إلي استعراض عدد من الأفلام الوثائقية التي تتناول أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة، كما سيتم استعراض مبادرات الوزارة لخدمة المجتمع وإلقاء الضوء على أهم جهودها فى مكافحة الإدمان من خلال مشاركة فعالة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وتتضمن فعاليات الملتقى جولة تعريفية لشباب الوزارات بأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة ومعرضا للمنتجات الوزارية لعرض أنشطة وخدمات الوزارات المشاركة.