وزير الخارجية يشارك فى أسبوع المناخ لأفريقيا بالعاصمة ليبرفيل بحضور رئيس الجابون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أغسطس 2022 12:28 مساءً - يشارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر cop27 في العاصمة الجابونية ليبرفيل، في أسبوع المناخ لإفريقيا بحضور رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا والوزراء وكبار المسئولين في الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري الرئيس المعين لمؤتمر COP27 في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا الذي تستضيفه دولة الجابون الشقيقة، فضلاً عن الالتقاء بعدد من كبار المسئولين الجابونيين لتناول سُبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين مصر والجابون في شتى المجالات، بجانب تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك المطروحة على الساحتين القارية والدولية.