شكرى يشارك فى أسبوع المناخ لإفريقيا بالجابون

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ الرئيس المعين لمؤتمر المناخ Cop27، فى أسبوع المناخ لإفريقيا، بالعاصمة الجابونية ليبرفيل.



جدة - نرمين السيد - شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى،‬⁩ الرئيس المعين لمؤتمر المناخ Cop27، فى أسبوع المناخ لإفريقيا، بالعاصمة الجابونية ليبرفيل. جاء ذلك بحضور رئيس الجابون على بونجو أونديمبا، والوزراء، وكبار المسؤولين فى الدول الإفريقية والأمم المتحدة المعنيين بموضوعات المناخ.

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