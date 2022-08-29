وزير الصحة يناقش ملف تكليف الأطباء مع النقابة «صور»

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد فى الاجتماع أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين الوزارة وجميع نقابات المهن الطبية، لتحقيق طموحات ورغبات مقدمى الخدمة الصحية والتى تعبر عنها تلك النقابات.



وأشار إلى أن الوزير أكد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تقديم كل سبل الدعم المادى والمعنوى للأطباء، وتقديره لجهود جميع العاملين بالقطاع الصحى، فى سبيل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

وقال عبدالغفار إن الوزير وجه بتفعيل اللجنة الوزارية النقابية، لتكون بمثابة قناة تواصل فعالة بين الجانبين، لبحث ومناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف عبدالغفار أن الاجتماع ناقش عددا من الملفات لدعم القطاع الصحى، أبرزها قانون "المسؤولية الطبية"، والذى من المقرر مناقشته فى مجلس النواب خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد عودة العمل فى الفصل التشريعى، وأكد الوزير أهمية هذا القانون فى حوكمة العمل بالقطاع الصحى بما يضمن حقوق كل من المريض ومقدم الخدمة الطبية.

وتابع أن الاجتماع ناقش ملف "تكليف الأطباء"، وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لتحقيق العدالة فى توزيع الأطباء على التكليف، فيما وجه الوزير بمراجعة كفاءة سكن الأطباء، وكذلك استراحات الأطباء داخل المستشفيات، وتوفير كل سبل الإعاشة اللائقة لهم.

ولفت عبدالغفار إلى أن الوزير نوه إلى تعميم توجيه بأن تكون المنشأة الطبية مسئولة بصفتها عن الإبلاغ واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الأطباء فى حالة حوادث التعد عليهم لفظيا أو جسديا، لضمان حقوقهم فى مثل هذه الممارسات الفردية.

ونوه عبدالغفار إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة قرار مد العمل للأطباء بعد بلوغهم سن المعاش، حيث أكد الوزير استمرار العمل بذلك القرار فى المجال الطبى وليس الإدارى، للاستفادة من خبرات هذه الكوادر والكفاءات فى تقديم خدمات طبية بجودة عالية.

ولفت عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا ملف تدريب الأطباء، وأشار الوزير إلى أهمية إبرام التعاقدات بين المستشفيات والجامعات المصرية للاستفادة من خبرات أساتذة الجامعات، بما ينعكس إيجابيا على الخدمات المقدمة للمرضى، كما ناقش الاجتماع ملف تسهيلات الحصول على التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وأكدا الجانبان ضرورة التنسيق المشترك بين الوزارة والنقابة لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص وتذليل أى تحديات أو معوقات.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتورة سحر حلمى رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى، والمستشار محمد المنشاوى المستشار القانونى لوزير الصحة، والدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.

وضم وفد النقابة العامة للأطباء الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة، والدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، والدكتور أحمد حسين الأمين العام المساعد، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق النقابة، والدكتور مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء.